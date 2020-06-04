В Австрии провели демонстрацию за права чернокожих без чернокожих

В Вене, Австрия, прошла демонстрация за права чернокожих без их участия. Видеозапись шествия опубликована в Telegram-канале «Пул №3».

Уточняется, что в акции приняли участие около 50 тысяч человек. На кадрах видно, как люди идут по дороге с плакатами, на которых размещена надпись «Black Lives Matter» («Жизни черных важны»). Также участники шествия кричат подобные лозунги.

Протест связан со смертью в США чернокожего Джорджа Флойда в результате жесткого ареста полицией.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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