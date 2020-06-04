В России оценили заявление США об иностранном вмешательстве в протесты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление Генпрокуратуры США об иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами из-за смерти чернокожего мужчины. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова отметила, что это очередная попытка США объяснить внутренние проблемы внешними факторами. Также, по ее словам, подобные заявления являются неуважением к американцам, «чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на "иностранное вмешательство"».

Ранее генпрокурор США Уильям Барр рассказал об иностранном вмешательстве в протесты в стране, начавшиеся после смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате жесткого ареста полиции. «Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы спровоцировать больше насилия», — заявил Барр. При этом он не уточнил, какие страны подозревают во вмешательстве.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.

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