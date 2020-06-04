США рассказали об иностранном вмешательстве в протесты из-за смерти чернокожего

Генпрокурор США Уильям Барр рассказал об иностранном вмешательстве в протесты в стране, начавшиеся после смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате жесткого ареста полиции. Об этом он рассказал на пресс-конференции Министерства юстиции США.
«Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы спровоцировать больше насилия», — заявил Барр. Он не уточнил, какие страны подозревают во вмешательстве.
Ранее комиссар по исправительным учреждениям штата Миннесота Пол Шнелл рассказал, что в провокациях в ходе протестов заподозрили членов ультраправых экстремистских группировок, а также участников ультралевого движения «Антифа». Экстремисты якобы пытаются дестабилизировать обстановку.
В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.