В Лос-Анджелесе решили забрать деньги у полицейских и отдать чернокожим

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти решил забрать из бюджетных трат на полицию города до 150 миллионов долларов и отдать их на развитие районов с темнокожим населением. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что руководство города считает необходимыми изменения в финансировании для преодоления проблем, которые возникли из-за наследия расизма. В результате было решено урезать бюджет полиции на 150 миллионов долларов. Власти направят эти деньги на развитие социальной структуры районов с преобладанием чернокожего населения и других меньшинств. Полицейским также запретят составлять списки людей, входящих в уличные банды, и заставят отчитываться о работе коллег.

В десятках городов США происходят погромы на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе. 31 мая Гарсетти объявил о привлечении в город бойцов Нацгвардии США для обеспечения безопасности во время беспорядков, в Лос-Анджелесе также введен комендантский час.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru