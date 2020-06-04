Вооруженный по максимуму мужчина прикинулся бойцом Нацгвардии во время протестов

В Лос-Анджелесе возле здания муниципалитета арестован 31-летний Грегори Вонг. Он вооружился по максимуму — надел шлем с прибором ночного видения, взял пистолет и штурмовую винтовку — и прикинулся бойцом Национальной гвардии, сообщает Fox News.
По информации телеканала, сотрудники Нацгвардии заметили, что с его униформой что-то не так — нашивки не соответствовали его предполагаемому стажу. Кроме того, он был замечен выходящим из такси в центре города. Вонга задержали за незаконное хранение оружия и попытку выдать себя за военнослужащего.
На фотографиях, опубликованных на личном сайте задержанного, он запечатлен в военной форме. Согласно личной информации, Вонг был десантником в Армии США.
В десятках городов США происходят погромы на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расизм. Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти 31 мая объявил о привлечении в город бойцов США для обеспечения безопасности во время беспорядков. В городе также введен комендантский час.