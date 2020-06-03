Пентагон воспротивился желанию Трампа подавлять протесты войсками

Министр обороны США Марк Эспер воспротивился желанию президента Дональда Трампа ввести войска в бунтующие города для подавления протестов. Об этом сообщает CNN.

По мнению главы Пентагона, возможность использования армейских подразделений внутри страны должна применяться только в качестве крайней меры в самых тяжелых ситуациях. «Сейчас мы не находимся в такой ситуации. Я не поддерживаю призывы к применению закона о мятежах», — сказал он.

Эспер также назвал убийство чернокожего охранника Джорджа Флойда при задержании полицией ужасным преступлением, добавив, что проблема расизма до сих остается актуальной в США. Министр также призвал приложить все усилия для борьбы с дискриминацией.

Ранее по закону о мятеже 1807 года (Insurrection Act of 1807) подразделения военной полиции Армии США решили развернуть в охваченном бунтами Миннеаполисе. Документ позволяет президенту использовать войска для «подавления мятежа или обеспечения выполнения законов». До этого закон применялся 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим для подавления бунтов в Лос-Анджелесе в 1992 году и 36-м президентом Линдоном Джонсоном во время беспорядков в Детройте в 1967-м. Оба бунта были негритянскими.

Трамп также призывал ввести войска в Нью-Йорк, охваченный массовыми протестами. Президент вопрошал, когда местное правительство все же решится позвать федеральные войска на помощь, и обвинял губернатора штата Эндрю Куомо в бездействии.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Он скончался в результате грубого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Протесты по всей стране переросли в беспорядки — погибли по меньшей мере 11 человек.

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