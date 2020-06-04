Трамп обиделся на главу Пентагона после слов о нежелании подавлять протесты

Президент США Дональд Трамп нашел повод для обиды на главу Пентагона Марка Эспера — им стала публично высказанная последним позиция о нежелании использовать военную силу для подавления протестов. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Трамп и его советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен остались недовольны выступлением главы военного ведомства. Анонимные собеседники телеканала из Республиканской партии отметили, что слова Эспера ухудшат его положение. Утверждается, что американский лидер и раньше не уважал главу Пентагона, а между ними давно существует напряженность. При этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани ответила журналистам, что если «Трамп утратит доверие к Эсперу, вы узнаете об этом первыми».

Первоначально Трамп призывал ввести войска в Нью-Йорк и ряд других городов. Президент вопрошал, когда местное правительство все же решится позвать федеральные войска на помощь, и обвинял губернаторов в бездействии. После этого Эспер публично выступил против такой позиции, заявив, что возможность использования армейских подразделений внутри страны должна применяться только в качестве крайней меры в самых тяжелых ситуациях. «Сейчас мы не находимся в такой ситуации. Я не поддерживаю призывы к применению закона о мятежах», — сказал глава Пентагона. Вскоре Трамп объявил, что передумал и не будет привлекать армию для подавления протестов.

Президент имеет право по Закону о мятеже 1807 года (Insurrection Act of 1807) использовать подразделения военной полиции Армии США для «подавления мятежа или обеспечения выполнения законов». До этого закон применялся 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим для подавления бунтов в Лос-Анджелесе в 1992 году и 36-м президентом Линдоном Джонсоном во время беспорядков в Детройте в 1967-м. Оба бунта были негритянскими.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Он скончался в результате грубого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Протесты по всей стране переросли в беспорядки — погибли по меньшей мере 11 человек.

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