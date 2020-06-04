Трамп передумал бросать армию на бунтующие города

Президент США Дональд Трамп передумал привлекать Армию США для подавления беспорядков в стране. Об этом он заявил телеканалу Newsmax TV, передает Reuters.

«Все зависит от ситуации. Не думаю, что нам придется идти на это», — ответил он на вопрос о том, будет ли он отправлять военных в охваченные беспорядками города.

Ранее Трамп призывал ввести войска в Нью-Йорк. Президент вопрошал, когда местное правительство все же решится позвать федеральные войска на помощь, и обвинял губернатора штата Эндрю Куомо в бездействии. После этого министр обороны США Марк Эспер пошел против Трампа, заявив, что возможность использования армейских подразделений внутри страны должна применяться только в качестве крайней меры в самых тяжелых ситуациях. «Сейчас мы не находимся в такой ситуации. Я не поддерживаю призывы к применению закона о мятежах», — сказал глава Пентагона.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

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