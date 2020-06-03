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Трамп опроверг свое укрытие в бункере во время протестов в США

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Patrick Semansky / AP

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он укрывался в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает Fox News Radio.

«Я не был внизу. Я спустился днем и находился там в течение очень короткого периода, и это была просто инспекция», — заявил Трамп.

Он также отметил, что не давал приказ разогнать протестующих.

Трамп рассказал, что доволен ситуацией в Вашингтоне после ввода в город солдат Национальной гвардии, сотрудников полиции и целого ряда спецслужб. Он подчеркнул, что такие действия необходимы в случае беспорядков.

1 июня американские СМИ сообщили, что агенты секретной службы во время протестов у здания администрации президента США спрятали Дональда Трампа в бункере, который использовался в прошлом при терактах. Люди выкрикивали ругательства в адрес Трампа, а иногда бросали кирпичи и бутылки.

3 июня протесты у Белого Дома продолжились. Толпа скандировала призывы к отставке президента США и к справедливости в деле Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

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