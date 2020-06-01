Пожары в столице США попали на видео

Несколько зданий загорелись в центре Вашингтона, где проходит акция протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала демонстранты развели большой костер на проезжей части неподалеку от резиденции президента США. Топливом для огня послужили деревья, кусты, а в какой-то момент люди начали срывать флаги со зданий и кидать их в костер. Одновременно протестующие стали громить витрины и автомобили. Вскоре огонь перекинулся на особняк XIX века, одновременно загорелась небольшая одноэтажная хозяйственная постройка на территории сквера Лафайет.

Для пресечения беспорядков полиция применила спецсредства.

Ранее 1 июня агенты секретной службы в целях безопасности спрятали президента США Дональда Трампа в подземном бункере во время протестов у Белого дома в Вашингтоне. Как сообщает The New York Times, сотни протестующих американцев пришли к администрации президента. Они выкрикивали ругательства в адрес Трампа, а иногда бросали кирпичи и бутылки. В связи с этим было принято решение спрятать главу государства в укрепленном объекте, который использовался в прошлом при терактах.

Позднее в столице США был установлен комендантский час, в город ввели Нацгвардию.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста. В ходе столкновений огнестрельные ранения получили двое полицейских, один из которых скончался. Американские власти заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма.

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