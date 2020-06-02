Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера на парад Победы в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе оборонного ведомства, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

«Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Шойгу предложил американской стороне объединить усилия в борьбе с коронавирусом. При этом Москва выразила обеспокоенность выходом США из Договора по открытому небу и выходом из других договоров в области контроля над вооружениями

Ранее во вторник министр обороны России заявил, что в параде 24 июня будут участвовать только военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 или без признаков инфекционных заболеваний. В участию в параде приглашены парадные расчеты 19 стран.

Из-за распространения коронавируса традиционный парад Победы 9 мая отменили. В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru