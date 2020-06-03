Военные в Пентагоне раскритиковали Трампа за введение войск в бунтующие города. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в ведомстве.

Они рассказали, что Пентагон всегда старался минимизировать негативные впечатления о своей работе: часто оно заключалось в том, что президент страны Дональд Трамп использует военных для достижения своих политических целей. По словам представителей ведомства, американский лидер фактически нарушает законы страны: люди имеют право на мирные собрания, и решение о введении Национальной гвардии было поспешным.

CNN также пишет, что президента критикуют и в подразделениях Нацгвардии. Сейчас на подавление протестов мобилизовано больше солдат, чем когда-либо до этого в истории США, подчеркивает телеканал. Politico добавляет, что по своим масштабам нынешние демонстрации могут посоревноваться с расовыми волнениями 1960-х годов.

«Решение о том, чтобы использовать активные военные силы в борьбе с демонстрантами может быть только крайней мерой (...). Американские города не поле битвы», — подчеркнул бывший заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Мик Малрой.

Ранее Трамп призвал ввести войска в Нью-Йорк, охваченный массовыми протестами. Президент вопрошал, когда местное правительство все же решится позвать федеральные войска на помощь, и обвинял губернатора штата Эндрю Куомо в бездействии.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.

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