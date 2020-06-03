На протестах в США арестовали вооруженного винтовкой человека

Во время протестов в американском Шарлотте (штат Северная Каролина) полицейские арестовали тяжело вооруженного человека. Об этом сообщило местное управление полиции в Twitter.

Мужчина пришел на демонстрации с винтовкой AR-15 и двумя магазинами, рассчитанными на 30 патронов каждый. О его личности и мотивах пока не сообщается.

В местном управлении добавили, что полицейским пришлось применить спецсредства, чтобы разогнать протестующих: они начали бросать в них бутылки и камни. Некоторые демонстранты швыряли химические вещества в других людей.

«Протестующих неоднократно приказывали разойтись (...). Они могли покинуть район разными путями, но отказались. После этого для защиты полицейских и населения применили химические вещества», — рассказали в управлении.

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2 июня полицейские другого города Северной Каролины, Фейетвилла, встали на колени перед протестующими.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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