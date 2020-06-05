Пожилой американец попал в больницу из-за толкнувших его полицейских

Пожилой американец попал в больницу после того, как его толкнули полицейские, разгоняющие демонстрантов в американском Буффало. Видео инцидента опубликовал на YouTube местный канал WBFO.

На ролике видно, как мужчину, стоящего на пути у цепи одетых в защитную экипировку полицейских, толкает один из сотрудников. Тот падает и лежит неподвижно. Видно, что из уха у него течет кровь. Строй полицейских двигается дальше, пока человек в форме оказывает помощь старику. К нему безуспешно пытается пробиться один из демонстрантов.

Газета Buffalo News рассказала, что 75-летний мужчина госпитализирован и находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Двоих полицейских, причастных к инциденту, отстранили от службы, открыто расследование.

Это произошло на площади перед городской ратушей — протестующие перекрыли движение машин по ней, и полиция приехала, чтобы вытеснить их в соседние районы. В результате столкновений с правоохранителями были задержаны четыре участника протеста, сообщает издание.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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