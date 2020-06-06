Толкнувшие пожилого американца полицейские пойдут под суд

Двух сотрудников полиции американского города Баффало (штат Нью-Йорк) отстранили от работы после появления в сети видео, на котором видно, как они сбили с ног 75-летнего мужчину во время акции протеста против полицейского насилия. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Аарона Торгласки и Роберта Маккейба арестовали в субботу, 6 июня, после чего их отпустили под подписку о невыезде из штата Нью-Йорк. Мужчинам предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью протестующего. Ожидается, что суд по их делу состоится 20 июля.

Отмечается, что обвиняемые не признают свою вину.

Видео, на котором двое полицейских грубо толкнули 75-летнего Мартина Гуджино, появилось в сети 5 июня. Инцидент произошел на площади перед городской ратушей — протестующие перекрыли движение машин по ней, и полиция приехала, чтобы вытеснить их в соседние районы. На кадрах видно, как после толчка мужчина падает навзничь, ударяется головой об асфальт и истекает кровью.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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