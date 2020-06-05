Невеста Панарина описала страшную картину беспорядков в США

Алиса Знарок, невеста российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, описала в своем Instagram-аккаунте массовые беспорядки в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Грабят магазины, рестораны. Крушат все на своем пути. Очень много людей приезжают в Нью-Йорк из других штатов и рушат все на своем пути. Картина очень и очень неприятная и страшная», — заявила Знарок. По ее мнению, погромы отвлекают людей от проблемы расизма.

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Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от удушения.

Десятки городов США охватили акции протеста. Они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. Он состоит в отношениях со Знарок около четырех лет. 23 мая хоккеист сделал девушке предложение.

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