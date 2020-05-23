Панарин сделал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал предложение своей подруге Алисе Знарок. Об этом девушка сообщила в своем Instagram, опубликовав фотографию с кольцом на безымянном пальце.

Отношения у пары начались около четырех лет назад. Знарок — дочь главного тренера московского хоккейного клуба «Спартак» Олега Знарка. Специалист с 2014 по 2018 год возглавлял национальную сборную России.

Летом 2019 года Панарин подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой 11,6 миллиона долларов и стал самым высокооплачиваемым россиянином в лиге. В нынешнем сезоне на счету россиянина 95 (32+63) очков по системе «гол плюс пас» в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Сезон в лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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