Самый высокооплачиваемый россиянин НХЛ пожалел «живущих от зарплаты до зарплаты»

Самый высокооплачиваемый россиянин в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин порассуждал о последствиях пандемии коронавируса. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

Панарин заявил, что ему жаль людей, потерявших работу из-за экономического кризиса, вызванного пандемией. Форвард подчеркнул, что переносит режим самоизоляции легко, так как может не работать и заказывает все необходимое на дом. «А что будет с теми, кто безо всякого карантина жили от зарплаты до зарплаты?» — добавил хоккеист.

Нападающий при этом отметил, что часть населения, по всей видимости, даже не понимает, что потеряет источник дохода, и поэтому относится к проблеме несерьезно. «Такие люди поначалу ходили, хихикали и думали, что им просто в компании дали отпуск», — заключил он.

Ранее Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом. По словам хоккеиста, когда он тратит деньги на благотворительность в каком-либо российском городе, всегда находятся недовольные из других городов.

Россиянин подписал контракт с «Рейнджерс» 1 июля 2019 года. Соглашение рассчитано на семь лет, за это время россиянин получит 81,5 миллиона долларов.

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