Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ рассказал о своем отношении к деньгам

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что деньги не играют в его жизни главной роли. Слова хоккеиста доступны на сайте «Матч ТВ».

«Я такой человек, который на самом деле может даже недооценивать деньги, какое значение они имеют. Потому что сейчас они есть. Хоть я и помню время, когда их не было», — сказал Панарин. Он добавил, что зарплата никогда не была для него на первом месте.

Также хоккеист вспомнил прошлый сезон, когда выступал за «Коламбус Блю Джекетс». Он заметил, что и в тот момент не обращал внимания на свое материальное состояние: «Ну, есть деньги. Неплохо, что идут, карман греют. Но нет такого, что я хожу и постоянно их считаю. Будь я зациклен именно на деньгах, то мог выдать хуже сезон. Потому что это очень мешает», — признался игрок.

1 июля 2019 года Панарин подписал контракт с «Рейнджерс». Соглашение рассчитано на семь лет, за это время россиянин получит 81,5 миллиона долларов. Форвард является самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

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