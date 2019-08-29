Панарин назвал переезд в США способом завязать с алкоголем

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как бросил употреблять алкогольные напитки после переезда в США. Его слова приводит РИА Новости.

«Помню, бросил пить в течение сезона. Вообще ни капли. Четыре года подряд. Потому что были высокие цели, я на них сконцентрировался», — заявил хоккеист. По его словам, он завязал с вредными привычками, сидел дома и тренировался. Панарин отметил, что ему было важно зарекомендовать себя в лиге.

Форвард также назвал источниками вдохновения выступления других россиян в НХЛ. «Врубал видосы с Евгением Малкиным, Александром Овечкиным, вдохновлялся ими. Ну и все: у меня получилось», — добавил он.

В НХЛ россиянин играет с 2015 года. 1 июля этого года он подписал контракт с «Рейнджерс». Панарин заключил соглашение на семь лет, за этот период он получит 81,5 миллиона долларов. Он стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!