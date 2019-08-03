Олимпийский чемпион отреагировал на критику российских властей от Панарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на критику российских властей от нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Кожевников посчитал, что Панарин не отвечает за свои слова, в отличие от соотечественника Александра Овечкина. «Панарин вряд ли владел полной информацией. Он публичный человек и должен понимать, о чем вообще говорит. А если в теме не разбирается, то лучше промолчать и не давать свою оценку той или иной ситуации», — заявил он.

Панарин 18 июля дал интервью YouTube-каналу «Всему Головин», где подверг критике российские власти. «Изменений мало, почти их нет. У людей нет работы. Не за что зацепиться», — заявил он тогда. Овечкин не согласился с Панариным. «Может быть, там, где он живет, ничего не изменилось. В России в спорте все изменилось. В моей жизни изменилось с тех пор», — отреагировал хоккеист.

Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. 1 июля он подписал контракт с «Рейнджерс», став самым высокооплачиваемым российским игроком в истории лиги.

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