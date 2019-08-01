Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России. Слова Овечкина приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

33-летний Овечкин подчеркнул, что у каждого может быть свое мнение. Он не согласился с Панариным, посчитавшим, что в стране не произошло существенных изменений с 1990-х. «Может быть, там, где он живет, ничего не изменилось. В России в спорте все изменилось. В моей жизни изменилось с тех пор», — заявил Овечкин.

Интервью Панарина ранее вышло на YouTube-канале «Всему Головин» и вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Ролик был опубликован 18 июля и набрал более миллиона просмотров. В нем форвард подверг критике российские власти. «Изменений мало, почти их нет. У людей нет работы. Не за что зацепиться», — отметил он.

В марте Панарин поддержал митинг за свободный интернет, который прошел в Москве. «Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?» — написал хоккеист под фотографией с митинга в своем Instagram-аккаунте.

27-летний форвард выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2015 года. 1 июня Панарин сменил «Коламбус Блю Джекетс» на «Нью-Йорк Рейнджерс».

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