Хоккеист Панарин выступил против российских властей

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал митинг за свободный интернет, прошедший в Москве 10 марта. Спортсмен опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте.

«Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?» — написал хоккеист под фотографией с митинга.

Как можно на столько бояться собственных граждан 🤣🤣🤣 кто что думает? Куда катимся? Фото опубликовано @artemiypanarin

Ранее Панарин не высказывал свою политическую позицию. В августе 2018 года хоккеист разместил в Instagram видео, в котором высмеял санкции в отношении России.

Большинство других спортсменов поддерживает действующую власть в стране. Выступающие в НХЛ Александр Овечкин и Евгений Малкин состоят в движении «Команда Путина».

Панарин играет в НХЛ с 2015 года. Помимо «Коламбуса», он выступал за «Чикаго Блэкхокс». В нынешнем сезоне россиянин занимает 20-е место в списке бомбардиров. В его активе 73 (25+48) очка по системе «гол плюс пас».

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