Самый высокооплачиваемый россиянин НХЛ порассуждал о будущем самогонщика

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который является самым высокооплачиваемым россиянином в лиге, порассуждал о будущем самогонщика. Слова спортсмена передает Sport24 со ссылкой на прямой эфир в Instagram-аккаунте «Хоккей в курсе».

Панарин заявил, что у него есть рецепт самогона. «Если бы не пошел в хоккей, то гнал бы самогон в Коркино (Челябинская область — прим. «Ленты.ру»)! У нас это семейное», — добавил форвард.

Ранее Панарин заявил, что ему жаль людей, потерявших работу из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Нападающий подчеркнул, что переносит режим самоизоляции легко, так как может не работать и заказывает все необходимое на дом. Он также ответил на критику соотечественников из-за помощи американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.

Россиянин подписал контракт с «Рейнджерс» 1 июля 2019 года. Соглашение рассчитано на семь лет, за это время россиянин получит 81,5 миллиона долларов.

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