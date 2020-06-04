Боец смешанного стиля (ММА), член совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон сравнил американских и российских полицейских. Его слова приводит Sport24.

«В России полиция не вселяет такой страх, как в Америке. Да, россияне боятся тех же штрафов, но здесь можно спокойно пройти мимо полицейского, спросить у него время», — заявил Монсон. По его мнению, в России сотрудник правоохранительных органов поплатится за нанесенные гражданину увечья, а в США жестокие действия полиции уже стали привычными.

Десятки городов США охватили акции протеста, сопровождающиеся массовыми беспорядками. Поводом для них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который скончался 25 мая из-за грубого ареста.

В мае 2018 года Монсон получил российский паспорт, затем избрался в совет депутатов Красногорска от партии «Единая Россия», заявив о планах отказаться от гражданства США. За свою карьеру он провел 86 боев, в 59 из них победил, в 26 потерпел поражение, еще один поединок завершил вничью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!