Российская олимпийская чемпионка назвала мерзким двуличием беспорядки в США

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова высказалась в Instagram о массовых беспорядках в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Спортсменка назвала мерзким двуличием ситуацию в стране. «В шоке от того, сколько людей поддерживает происходящее сейчас насилие, варварство, анархию и грабежи под предлогом "справедливости и расизма". Это не борьба за мир без расизма, а наоборот: причины, по которым он еще существует», — заявила она.

Севастьянова добавила, что выступает против насилия в любом его проявлении. «Недавно все кричали про насилие, все были против этого, а сейчас все это стали поддерживать. Даже если это вековая проблема, то почему они заставляют страдать таких же людей, как они?» — задалась вопросом она.

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Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина. Полицейские уложили его на асфальт, один из них надавил задержанному коленом на шею. Вскоре арестованный скончался от удушения.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 26 мая. Они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года в групповом многоборье. На ее счету также две победы на чемпионате Европы.

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