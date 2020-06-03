Российский кикбоксер рассказал о гуляющих по улицам американских городов психах

Российский кикбоксер Вячеслав Борщев, проживающий в Сакраменто (штат Калифорния, США), рассказал о беспорядках на улицах города. Об этом сообщает Sport 24.

По его словам, вечером постоянно слышны выстрелы, звуки мигалок и пролетающих вертолетов. Спортсмен также отметил, что протестующие не трогают частные дома, а громят магазины и вступают в физический контакт с полицейскими.

Борщев добавил, что в США никого насильно не удерживают в психиатрических клиниках, поэтому многие психи свободно гуляют по улицам. «Они что-то услышали и теперь тут бегают, прыгают, отдаются на полную», — отметил кикбоксер.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался 25 мая после грубого ареста.

28-летний Борщев — многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу. На профессиональном ринге он провел 20 боев, в которых одержал 18 побед и потерпел два поражения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!