Лучший боец UFC остановил вандалов во время беспорядков в США

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс вышел на улицу во время беспорядков в США. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте MMA Junkie.

32-летний спортсмен, возглавляющий список лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) без учета весовых категорий, остановил вандалов, собиравшихся испортить одно из строений. Джонс потребовал у молодых людей отдать ему баллончик с краской.

MMA Junkie добавил на видео слова самого Джонса, который раскритиковал участников беспорядков, спровоцированных смертью чернокожего американца Джорджа Флойда. Спортсмен уже высказывался по этому поводу: он назвал произошедшее убийством.

Флойд скончался в больнице, куда он был доставлен после грубого задержания со стороны полицейских. Смерть мужчины спровоцировала акции протеста в США, которые в отдельных городах переросли в беспорядки.

Джонс — действующий чемпион UFC в полутяжелом весе.

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