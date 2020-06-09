ООН вмешалась в расследование смерти чернокожего в США

Рабочая группа экспертов ООН по правам лиц африканского происхождения направила властям США письмо о предполагаемых нарушениях в связи со смертью чернокожего американца Джорджа Флойда. Об этом рассказала РИА Новости представитель группы Кристина Сондерс.

Отмечается, что письмо о возможных нарушениях обычно направляет властям стран спецдокладчик ООН для того, чтобы правительства объяснили суть предполагаемых нарушений и направили в ответ данные о статусе расследования.

Ранее семья Флойда попросила ООН вмешаться в расследование его гибели. Адвокат Бенджамин Крамп направил письмо было направлено еще 3 июня рабочей группе ООН по правам лиц африканского происхождения. В нем родственники Флойда просят помощь в расследовании обстоятельств его смерти. Крамп отдельно отметил, что в США есть давняя проблема лишения чернокожих права на жизнь. По его мнению, государство не стремится привлекать полицию к ответственности, даже когда есть видеодоказательства преступлений.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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