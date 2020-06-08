Стало известно об обращении семьи убитого афроамериканца в ООН

Семья убитого афроамериканца Джорджа Флойда попросила ООН вмешаться в расследование. Об этом стало известно CNN, телеканал также приводит заявление адвоката Бенджамина Крампа.

Известно, что письмо было направлено еще 3 июня рабочей группе ООН по правам лиц африканского происхождения. В нем родственники Флойда просят помощь в расследовании обстоятельств его смерти.

Адвокат семьи Флойда Крамп отдельно отметил, что в США есть давняя проблема лишения чернокожих права на жизнь. По его мнению, государство не стремится привлекать полицию к ответственности, даже когда есть видеодоказательства преступлений. В связи с этим чернокожие вынуждены просить поддержку у международных организаций

Церемония прощания с погибшим состоится утром 9 июня в Хьюстоне, штат Техас. До этого c 4 июня проходили поминальные службы сначала в Миннеаполисе, где Флойд проживал перед смертью, а затем в его родном Рэфорде, штат Северная Каролина.

В десятках городов США и других стран мира уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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