Американцам пообещали реформу полиции после массовых протестов

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что американская полиция будет реформирована после продолжающихся в стране беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по его словам, предполагается переключить часть финансирования с полиции на работу с молодежью. В качестве примера де Блазио привел реализуемые программы дошкольного обучения, и дополнительного образования в школах.

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«[Есть] множество инициатив, направленных на то, чтобы охватить молодежь, и при тесном сотрудничестве и партнерстве с городским советом, мы сосредоточились на летней занятости молодежи. Нам нужно сделать намного больше для наших молодых людей», — отметил мэр, добавив, что молодежь не должна подвергаться полицейским мерам — до нее нужно достучаться.

«Мы будем переводить финансирование из полиции Нью-Йорка на молодежные инициативы и социальные службы. Детали будут проработаны в ходе бюджетного процесса в ближайшие недели. Но я хочу, чтобы люди поняли, что мы стремимся перераспределить ресурсы, чтобы сосредоточиться на нашей молодежи», — подчеркнул он.

Также де Блазио заявил, что процесс привлечения полицейских к дисциплинарной ответственности должен стать более прозрачным.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и ряде других городов США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер через несколько часов после ареста с применением силы. Акции сопровождаются вандализмом, мародерством и нападениями на полицию. Американские власти заявили, что любые стычки с полицейскими и угрозы силовикам будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.

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