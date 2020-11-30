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Студентку выгнали из женского общества за TikTok в поддержку Трампа

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Джейси Бартон
Джейси Бартон
Фото: Facebook

Студентку Техасского университета в Сан-Антонио выгнали из женского общества ZTA («Зета Тау Альфа») за видео в поддержку президента США Дональда Трампа, которое девушка опубликовала в своем аккаунте TikTok. Об этом сообщает The Sun.

Так, Джейси Бартон выложила восьмисекундный ролик с демонстрации в поддержку республиканца, где были замечены лозунги «Все жизни имеют значение» (All lives matter) и «Трамп 2020». Девушка призналась, что перед исключением женское общество вынесло ей выговор на «неблаговидное» поведение.

В заявлении общества при исключении Бартон говорилось, что лозунг «Все жизни имеют значение» противоречит лозунгу «Жизни черных важны» (Black lives matter), который поддерживают в объединении. При этом поведение самой американки в заявлении назвали «неискренним».

Девушка также подчеркнула, что присоединялась к женскому обществу не для поддержки движения в пользу темнокожего населения, а чтобы заниматься благотворительностью и информировать о риске рака молочной железы.

Ранее сообщалось, что житель США, вышедший на митинг в поддержку действующего президента Дональда Трампа, получил обвинение в хулиганстве за то, что намеренно подышал без маски на двух женщин.

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