Запустивший волну протестов за права темнокожих штат утвердил победу Байдена

Запустивший волну протестов за права темнокожих американский штат Миннесота утвердил победу в нем на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что избирательный совет штата единогласно подтвердил результаты выборов, согласно которым Байден набрал на семь процентов больше действующего президента страны Дональда Трампа — почти 52,5 против 45 процентов. При этом Миннесота показала рекордные данные по явке избирателей, проголосовать там пришли почти 80 процентов от всех избирателей.

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Именно в Миннесоте в конце мая начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны») после смерти охранника Джорджа Флойда в результате грубого ареста. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.

Ранее в штабе Байдена подтвердили начало формальной процедуры передачи власти от Дональда Трампа. При этом президент заявил, что это решение не означает согласие с итогами выборов.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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