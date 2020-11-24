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Два спорных штата утвердили победу Байдена

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Carolyn Kaster / AP

Власти двух штатов США утвердили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

Итоги голосования на президентских выборах утвердили в Пенсильвании и Неваде. Согласно им, на выборах победил Джо Байден. Таким образом, ему достанется двадцать шесть голосов выборщиков.

Ранее в штабе Байдена подтвердили начало формальной процедуры передачи власти от действующего главы государства Дональда Трампа. При этом сам президент заявил, что это решение не означает согласие с итогами выборов.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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