Два спорных штата утвердили победу Байдена

Власти двух штатов США утвердили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

Итоги голосования на президентских выборах утвердили в Пенсильвании и Неваде. Согласно им, на выборах победил Джо Байден. Таким образом, ему достанется двадцать шесть голосов выборщиков.

Ранее в штабе Байдена подтвердили начало формальной процедуры передачи власти от действующего главы государства Дональда Трампа. При этом сам президент заявил, что это решение не означает согласие с итогами выборов.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.