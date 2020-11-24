Пентагон объявил о поддержке Байдена в период передачи власти

Пентагон немедленно приступает к реализации мероприятий в рамках процесса передачи власти новой администрации США во главе с демократом Джо Байденом. Об этом сообщается в заявлении оборонного ведомства, передает ТАСС.

В министерстве обороны пояснили, что команда политика и будущего вице-президента Камалы Харрис связалась с ними вечером в понедельник, 23 ноября. «На основании заключения главы Управления общих служб (GSA) администрации США мы немедленно начнем реализацию нашего плана по предоставлению поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договоренности между Белым домом и командой Байдена и Харрис», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти демократу. По словам американского лидера, такое решение он принял «в лучших интересах страны».

В штабе Байдена подтвердили начало передачи власти от действующего главы государства. В команде политика отметили, что это решение — определяющее административное действие, которое формально начинает процесс передачи власти. В ближайшие дни сотрудники переходной команды начнут проводить встречи с представителями федеральных ведомств для обсуждения борьбы с пандемией, получения сведений по вопросам национальной безопасности и других вопросов.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.