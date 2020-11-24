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Власти США объявили о готовности передать власть Байдену

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Джозеф Байден
Джозеф Байден
Фото: Globallookpress.com

Федеральные власти США объявили о готовности передать власть избранному президенту Джозефу Байдену, представляющему Демократическую партию конгресса. Об этом сообщает CNN.

Согласно информации телеканала, администрация действующего главы государства Дональда Трампа уведомила администрацию Байдена о готовности передать полномочия. Соответствующее заявление сделала в письме глава Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи.

Отмечается, что этот шаг стал первым на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах. Как подчеркнула Мерфи, на нее не оказывали давления, а решение она приняла самостоятельно.

Ранее сообщалось, что глава GSA откладывала принятие решения о передаче власти, которое позволило бы Байдену и его команде получить доступ к взаимодействию с ведомствами и финансированию.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270 и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, так как выборы еще не закончились.

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