Влиятельный демократ назвал срок начала передачи власти Байдену

Влиятельный член демократической партии США Рон Клайн заявил, что срок передачи власти кандидату Джо Байдену установлен, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC. Процедура должна начаться на следующей неделе.

«Что мы действительно хотим увидеть на следующей неделе... это чтобы Администрация общих служб США опубликовала оценку», — отметил Клайн.

По закону, глава Администрации общих служб (GSA), ответственной в том числе за процедуру передачи власти от одного президента другому, должен подписать документы о выделении штабу победившего кандидата бюджетных средств на обеспечение передачи власти. В 2020 году эта сумма составляет шесть миллионов долларов.

Однако назначенная действующим президентом США глава GSA Эмили Мерфи до сих пор не подписала необходимые документы. Штаб Байдена заявлял, что это не позволяет избранному президенту вести телефонные переговоры с иностранными лидерами по выделенному каналу связи, а его помощникам — работать с секретными документами в отдельном помещении.

Рон Клайн, как ожидается, после вступления Байдена в новую должность будет назначен руководителем аппарата Белого дома.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Многие СМИ на основании статистических данных объявили победителем Байдена, однако Трамп отказался признавать поражение, заявляя, что результат соперника был обеспечен нечестным путем.