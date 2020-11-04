Республиканка заняла место в палате представителей в Миннесоте

Республиканка Мишель Фишбах заняла место в палате представителей в штате Миннесота. Об этом пишет The New York Times.

Материалы по теме Старый бодрый Трамп Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы? Американское долголетие Одна половина США ненавидит Трампа, а другая — Байдена. Кто из них станет президентом?

Она обошла своего соперника из Демократической партии Коллина Петерсона, который был одним из двух членов палаты представителей, проголосовавших против расследования по импичменту президента США Дональда Трампа. Фишбах получила 53,7 процента голосов.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

Демократы палаты представителей Конгресса инициировали в отношении Трампа процедуру импичмента в сентябре 2019 года. 15 января стало известно, что нижняя палата парламента проголосовала за передачу дела в сенат. 31 января провалилось голосование о вызове в сенат свидетелей по делу об импичменте. 6 февраля Трамп был оправдан сенатом по всем пунктам обвинения по делу об импичменте.