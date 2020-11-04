Стали известны новые результаты избравшихся в сенат США. Об этом пишет The New York Times.

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Демократ Джон Хикенлупер занял место в сенате от штата Колорадо. Республиканцы, в свою очередь, получили место в штате Алабама — там избрали Томми Тюбервиля.

Ранее республиканцы выиграли ключевое сенатское место в Айове. Сенатор-республиканка Джони Эрнст переизбралась на новый срок, победив демократа Терезу Гринфилд.

В нынешнем составе сената республиканцам принадлежат 53 места против 47 у демократов. Таким образом сенатское кресло в Айове может оказаться решающим в вопросе удержания республиканцами большинства в верхней палате.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.