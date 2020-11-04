Партия Трампа получила ключевое сенатское место в Айове

Республиканская партия США, одним из представителей которой является действующий президент Дональд Трамп, смогла получить ключевое сенатское место в штате Айова. Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News.
Как отмечается, действующий представитель штата в сенате, республиканка Джони Эрнст переизбралась на новый шестилетний срок, обойдя кандидата от демократов Терезу Гринфилд. Согласно представленным Fox News результатам, Эрнст набрала 51,78 процента голосов против 45,18 процента у Гринфилд.
Ранее сообщалось, что в верхнюю палату парламента США смог снова избраться 78-летний лидер Республиканской партии в сенате Митч Макконнелл от штата Кентукки.
В нынешнем составе сената республиканцам принадлежат 53 места против 47 у демократов. Таким образом сенатское кресло в Айове может оказаться решающим в вопросе удержания республиканцами большинства в верхней палате.
3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.