Подсчет итогов выборов президента США затянется, вероятнее всего, на несколько дней. Об сообщает Reuters.

Известно, что власти Висконсина заявили, что не объявят результаты сегодня вечером (там на 9 часов меньше, чем в Москве — прим. «Ленты.ру»). В Мичигане госсекретарь штата предупредил о необходимости еще суток для подсчета голосов. Аналогичная ситуация в Пенсильвании, где голоса могут считать несколько дней, что может затянуть процесс объявления победителя на несколько дней.

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В настоящее время, по данным Fox News, кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа по числу выборщиков, которые должны поддержать их — 237 против 210. Для победы необходимо как минимум 270 выборщиков.

Известно, что Трамп опережает Байдена в ряде так называемых «колеблющихся штатах». Президент страны почти наверняка победит в штатах Техас, Айова и Огайо.

По информации на 8.30 по Москве, в Пенсильвании у Трампа также преимущество — 56 процентов, у Байдена всего 41 после подсчета 64 процента голосов. Республиканец также пока лидирует в колеблющихся Джорджии, Висконсине и Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что Трамп одержал победу в ключевом штате Флорида. В результате подсчета 98 процентов, Трамп набрал 51,3 процента голосов, Байден же 47,8. Это довольно неожиданные результаты, так как в ходе предвыборной компании на него делали ставку демократы.

Предпочтения жителей в «колеблющихся штатах» поделены примерно поровну (swing states), победа в голосовании там с равной степенью вероятности может достаться кандидату от любой из партий.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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