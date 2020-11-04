Трамп одержал победу в важнейшем штате Флорида

Президент США Дональд Трамп, вероятнее всего, одержал победу над соперником от Демократической партии Джо Байденом в ключевом штате Флорида. Об этом сообщает Fox News.

Во Флориде на кону голоса 29 выборщиков. В результате подсчета 98 процентов, Трамп набрал 51,3 процента голосов, Байден же 47,8. Это довольно неожиданные результаты, так как в ходе предвыборной компании на него делали ставку демократы. При этом по информации The New York Times, в штате подсчитано 96 процентов.

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Известно, что Трамп также опережает Байдена в ряде так называемых «колеблющихся штатах». По информации на 7.15 по Москве, в Пенсильвании у него 55 процентов, а у Байдена всего 42 после подсчета почти половины голосов. Трамп также впереди в ключевом штате Огайо, где у него 53 процента против 45 у Байдена. Республиканец также пока лидирует в колеблющихся Джорджии и Висконсине и обогнал демократа в Северной Каролине. При этом по числу уже известных выборщиков Байден впереди — 207 против 148.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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