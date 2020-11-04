В партии Трампа заранее начали праздновать победу в важнейшей Флориде

Сенатор-республиканец Рикк Скотт от штата Флорида, который считается одним из самых важных из «колеблющихся штатов», заявил, что Дональд Трамп в нем победил кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Трамп победил в штате Флорида. Мы работали усердно, чтобы штат достался президенту Трампу и наши избиратели пришли на выборы», — начал праздновать Скотт заранее, не дожидаясь итогов подсчетов голосов. По данным Fox News, в Флориде подсчитан 91 процент голосов: у Трампа 51,3 процентов, а у Байдена — 47,8. Там на кону 29 голосов выборщиков.

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Ранее сообщалось, что Трамп вырвался вперед сразу в ряде важных штатах. На 06.30 по Москве глава государства опережает Байдена больше, чем на процент в Техасе — 51,2 против 47,4. Там на кону голоса 38 выборщиков.

Трамп также впереди в ключевом штате Огайо (где голосуют 18 выборщиков) там у него 52,6 процента против 46 у Байдена. Республиканец также пока впереди в колеблющихся Джорджии и Висконсине и уже обогнал демократа в Северной Каролине. При это по числу уже известных выборщиков Байден впереди — 133 против 115.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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