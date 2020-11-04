Треть поддержавших Байдена американцев голосовала против Трампа

Около трети американцев, которые проголосовали на выборах президента США за кандидата от Демократической партии Джо Байдена, руководствовались протестными побуждениями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экзитполы CNN.

Только 64 процента жителей США, отдавших голос за Байдена, разделяют его политические убеждения, остальные же голосовали против действующего президента Дональда Трампа. В то же время 81 процент избирателей, которые предпочли Трампа, проголосовали именно за своего кандидата.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.