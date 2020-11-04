Байден публично перепутал внучку с умершим сыном

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден, выступая публично, перепутал свою внучку Натали с ее отцом: он назвал ее именем своего умершего сына, но спустя несколько секунд исправился. В этот момент трансляцию его встречи со сторонниками вел телеканал CNN.

«Это мой сын Бо Байден», — говорит политик, приобнимая внучку. Та реагирует, поворачивая в его сторону голову, и Байден поправляется, говоря: «Это моя внучка Натали». После этого толпа сторонников с плакатами принимается кричать в его поддержку.

В октябре сообщалось, что Байден неправильно назвал имя своего соперника: он окрестил Трампа «Джорджем», вероятно, перепутав с президентом Джорджем Бушем. Демократ допускал такие оговорки и ранее: так, в начале прошлого месяца он на выступлении перед своими сторонниками заявил, что выдвигается в Сенат США.