Байден оговорился и заявил о своем выдвижении в сенат

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден оговорился во время публичного выступления, заявив, что выдвигается в сенат. Об этом сообщает Fox News.

«Нам всем нужно сплотиться. Поэтому я с гордостью выдвигаюсь от демократов в сенат», — говорит Байден в отрывке видео, приведенном FOX.

При просмотре полной версии выступления ясно, что бывший вице-президент не имел этого в виду, а лишь случайно использовал другое время глагола. Однако его оппонент Дональд Трамп не преминул воспользоваться оговоркой, напомнив и о других ошибках в речи Байдена.

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«У Сонного Джо Байдена был особенно плохой день. Он не мог вспомнить имя Митта Ромни, снова сказал, что он выдвигается в сенат, и забыл, в каком штате находится», — написал действующий глава государства. Он счел, что если бы он сам допустил такое, то его бы признали профессионально непригодным, но его противнику это прощается.

Ранее Трамп обвинил Байдена в отсутствии плана по борьбе с коронавирусом. «Его борьба со свиным гриппом H1N1 была катастрофичной. Он понятия не имел, о чем говорил начальник его собственного штаба. Если бы Байден был главным, возможно, 2,2 миллиона человек умерли бы от этой [коронавирусной инфекции] гораздо более смертельной болезни!» — заявил глава Белого дома.

Действующий глава государства и его супруга Мелания Трамп заразились коронавирусом 2 октября. Американского лидера лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида, спустя несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Следующие запланированы на 22 октября. Выборы президента США состоятся 3 ноября.