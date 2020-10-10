Дебаты Трампа и Байдена отменили

Комиссия по президентским дебатам США отменила дебаты действующего лидера страны Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации комиссии, кампании двух кандидатов сделали серию заявлений касательно их соответствующих позиций о готовности участвовать в виртуальных дебатах 15 октября, и теперь каждый объявил альтернативные планы на эту дату. «Теперь очевидно, что дебатов 15 октября не будет», — говорится в заявлении.

Также указывается, что Трамп и Байден согласились участвовать в дебатах, запланированных 22 октября.

Дебаты Трампа и Байдена, назначенные на 15 октября, предлагали провести в онлайн-режиме, но на это не согласился президент. Он отметил, что чувствует себя отлично и готов дебатировать. Штаб Трампа при этом согласился перенести второй раунд на 22 октября.

При этом изначально на этот день был назначен третий раунд дебатов. Его также предлагали сдвинуть на неделю и провести за 5 дней до выборов — 29 октября, но здесь отказался уже Байден. Взамен же запланированного на 15 октября мероприятия Байден будет отвечать на вопросы избирателей, а Трамп проведет митинг.