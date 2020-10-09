В переносе дебатов в США увидели попытку скрыть правду о здоровье Трампа

Перенос второго раунда дебатов кандидатов в президенты США выгоден действующему лидеру Дональду Трампу и может быть попыткой скрыть правду о его здоровье. Об этом рассказала доцент политологии Университета Западного Миссури Мелинда Ковач, передает РИА Новости.

По ее словам, американский лидер говорил о своем здоровье больше, чем врачи, а потому перенос дебатов стал бы «способом скрыть серьезность его болезни, если она действительно серьезна».

Выгоду Трамп может и просто получить от того, что его главный оппонент — кандидат от Демократической партии Джо Байден не сможет укрепить свои позиции, считает Ковач. В то же время штаб демократа может сам использовать ситуацию: «Они обставят это как то, что Трамп не хочет давать Байдену победу во вторых дебатах».

Среди причин отказа эксперт отметила ограничения онлайн-формата, при котором у президента могут просто-напросто отключить звук, если он начнет перебивать оппонента и говорить вне очереди.

Материалы по теме Старый бодрый Трамп Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы? Вице-повелитель мух За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?

Ранее лечащий врач Трампа Шон Конли рассказал о состоянии американского лидера. По его словам, у главы Белого дома отсутствуют признаки прогрессирующего заболевания, он хорошо реагирует на лечение. «Я полностью уверен в безопасном возвращении президента к публичному общению в указанное время [10 октября]», — отметил Конли.

Дебаты Трампа и Байдена, назначенные на 15 октября, предлагали провести в онлайн-режиме, но на это не согласился президент. Он отметил, что чувствует себя отлично и готов дебатировать. Штаб Трампа при этом согласился перенести второй раунд на 22 октября.

При этом изначально на этот день был назначен третий раунд дебатов. Его также предлагали сдвинуть на неделю и провести за 5 дней до выборов — 29 октября, но здесь отказался уже Байден. Взамен же запланированного на 15 октября мероприятия Байден будет отвечать на вопросы избирателей, а Трамп проведет митинг.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней его выписали из больницы. При этом стало известно, что американскому лидеру назначали коктейль из противовирусных антител, созданием которого занимается компания Regeneron.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться