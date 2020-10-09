Психическое здоровье Трампа поставили под сомнение

В Конгрессе США подставили под сомнение состояние физического и психического здоровья президента Дональда Трампа и его пригодность к работе. Об этом сообщает ABC News.

Спикер палаты представителей Ненси Пелоси и член палаты представителей Джейми Раскин намерены представить законопроект о создании специальной комиссии, которая займется оценкой состояния здоровья Трампа. Сделать это позволяет 25-я поправка к Конституции. Согласно ей, Конгресс может отстранить президента от его обязанностей.

«Общественность должна знать о состоянии здоровья президента», — заявила Пелоси и пообещала обнародовать законопроект в пятницу, 9 октября.

Сам Трамп немедленно отреагировал на заявление Пелоси. На своей странице в Twitter он написал: «Сумасшедшая Нэнси должна быть под наблюдением. Ее не зря называют сумасшедшей!».

Утром 2 октября стало известно о заражении Трампа коронавирусом. У его супруги Мелании тест также выявил коронавирус. Американский лидер провел некоторое время в медицинском центре, а вскоре объявил об улучшении самочувствия и вернулся в Белый дом. Позже у президента нашли антитела к инфекции.