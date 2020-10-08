Трамп обвинил Китай в своей болезни

Дональд Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса. Об этом президент США заявил в своем видеообращении, опубликованном в Twitter

«Это ошибка Китая. И Китай заплатит большую цену за то, что они сделали с нашей страной и с миром», — заявил американский лидер.

Ранее Трамп неоднократно называл COVID-19 «китайским вирусом» или «уханьским вирусом», что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод. Они заявляли, что подобный язык может вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. У его супруги Мелании Трамп тест также выявил коронавирус. Через несколько дней у президента нашли антитела к инфекции. Лечащий врач Трампа Шон Конли рассказал, что американский лидер идет на поправку. Его уже отпустили из госпиталя домой, где он, по словам доктора, провел первую спокойную ночь. В настоящее время, как сообщил Конли, у Трампа не проявляются симптомы болезни и он чувствует себя хорошо.